30 de milioane de lei pentru construcția unui laborator de medicină nucleară la Spitalul de Oncologie Arad

Laboratorul de medicină nucleară va fi construit în curtea Spitalului de Oncologie din Arad.

Investiția, cu o valoare de 30 de milioane de lei, va permite asigurarea de diagnostice imagistice de înaltă precizie și stabilirea corectă a stadiului bolilor oncologice. De asemenea, și monitorizarea tratamentului administrat bolnavilor se va face mult mai eficient.

„Prin acest laborator vom veni în sprijinul pacienților oncologici, care vor putea fi tratați la Arad, fără a mai pierde timp pe drumuri spre Timișoara, Cluj sau Oradea. Aceștia vor primi diagnosticul de certitudine și planul de tratament personalizat aici, acasă, într-un mediu sigur și ultra-tehnologizat” se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Județean Arad.

Spitalul de Oncologie din Arad funcționează într-o clădire istorică din centrul Aradului, fiind reabilitată printr-o investiție în valoare de 16 milioane de lei.