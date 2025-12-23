34 de medicamente noi dintre care 14 în premieră au primit autorizația AMDM

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a aprobat 34 de medicamente noi sau cu autorizare repetate pentru diverse boli cronice sau acute.

14 dintre aceste medicamente beneficiază acum de autorizație primară, inclusiv 6 prin procedura accelerată, 2 prin procedură simplificată, iar 20 au fost autorizate repetat, dintre care 1 prin procedură simplificată.

Printre noile substanțe aprobate prin autorizare primară, procedură accelerată, se numără:

  • Formoterolum + Glicopironium + Budesonidum – pentru tratamentul bolilor respiratorii obstructive, combinații triple cu corticosteroizi
  • Agni casti fructus extractum – alte medicamente ginecologice
  • Denosumabum – tratamentul bolilor osoase, influențarea structurii și mineralizării oaselor
  • Ibuprofenum – antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene
  • Fulvestrantum – terapie endocrină, antiestrogeni
  • Ketotifenum – medicamente oftalmologice, antialergice
  • Prin autorizare primară, procedură simplificată, au fost aprobate:
  • Octenidinum + Phenoxyethanolum – antiseptice și dezinfectanți
  • Alte medicamente autorizate prin procedură generală includ:
  • Epinephrinum – stimulante cardiace, adrenergice și dopaminergice
  • Cyanocobalaminum – remedii antianemice, vitamina B12
  • Benzydaminum hydrochloridum + Alcoholum 2,4-dihydrobenzylicum + Lidocaini hydrochloridum – antiseptice pentru zona oro-faringiană
  • Macitentanum – antihipertensive pentru hipertensiune arterială pulmonară
  • Povidoni iodidum – antiseptice și dezinfectante

Medicamente autorizate repetat prin procedură generală includ substanțe pentru afecțiuni cardiovasculare, analgezice și antipiretice, vitamine, antitusive și antivirale, precum:

  • Levofloxacinum – chinolone antibacteriene
  • Combinații cu dexametazonă – decongestive nazale
  • Xylometazolinum – decongestionante nazale
  • Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum – analgezice și antipiretice
  • Pregabalinum + Methylcobalaminum – analgezice și antipiretice
  • Vinpocetinum – psihoanaleptice și nootrope
  • Duloxetinum – antidepresive
  • Bisoprololum – beta-blocante selective
  • Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum – vitamine
  • Hedera helix – antitusive și expectorante
  • Inosinum pranobex – antivirale cu acțiune sistemic
