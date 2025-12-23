34 de medicamente noi dintre care 14 în premieră au primit autorizația AMDM

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a aprobat 34 de medicamente noi sau cu autorizare repetate pentru diverse boli cronice sau acute.
14 dintre aceste medicamente beneficiază acum de autorizație primară, inclusiv 6 prin procedura accelerată, 2 prin procedură simplificată, iar 20 au fost autorizate repetat, dintre care 1 prin procedură simplificată.
Printre noile substanțe aprobate prin autorizare primară, procedură accelerată, se numără:
- Formoterolum + Glicopironium + Budesonidum – pentru tratamentul bolilor respiratorii obstructive, combinații triple cu corticosteroizi
- Agni casti fructus extractum – alte medicamente ginecologice
- Denosumabum – tratamentul bolilor osoase, influențarea structurii și mineralizării oaselor
- Ibuprofenum – antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene
- Fulvestrantum – terapie endocrină, antiestrogeni
- Ketotifenum – medicamente oftalmologice, antialergice
- Prin autorizare primară, procedură simplificată, au fost aprobate:
- Octenidinum + Phenoxyethanolum – antiseptice și dezinfectanți
- Alte medicamente autorizate prin procedură generală includ:
- Epinephrinum – stimulante cardiace, adrenergice și dopaminergice
- Cyanocobalaminum – remedii antianemice, vitamina B12
- Benzydaminum hydrochloridum + Alcoholum 2,4-dihydrobenzylicum + Lidocaini hydrochloridum – antiseptice pentru zona oro-faringiană
- Macitentanum – antihipertensive pentru hipertensiune arterială pulmonară
- Povidoni iodidum – antiseptice și dezinfectante
Medicamente autorizate repetat prin procedură generală includ substanțe pentru afecțiuni cardiovasculare, analgezice și antipiretice, vitamine, antitusive și antivirale, precum:
- Levofloxacinum – chinolone antibacteriene
- Combinații cu dexametazonă – decongestive nazale
- Xylometazolinum – decongestionante nazale
- Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum – analgezice și antipiretice
- Pregabalinum + Methylcobalaminum – analgezice și antipiretice
- Vinpocetinum – psihoanaleptice și nootrope
- Duloxetinum – antidepresive
- Bisoprololum – beta-blocante selective
- Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum – vitamine
- Hedera helix – antitusive și expectorante
- Inosinum pranobex – antivirale cu acțiune sistemic