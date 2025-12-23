34 de medicamente noi dintre care 14 în premieră au primit autorizația AMDM

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a aprobat 34 de medicamente noi sau cu autorizare repetate pentru diverse boli cronice sau acute.

14 dintre aceste medicamente beneficiază acum de autorizație primară, inclusiv 6 prin procedura accelerată, 2 prin procedură simplificată, iar 20 au fost autorizate repetat, dintre care 1 prin procedură simplificată.

Printre noile substanțe aprobate prin autorizare primară, procedură accelerată, se numără:

Formoterolum + Glicopironium + Budesonidum – pentru tratamentul bolilor respiratorii obstructive, combinații triple cu corticosteroizi

Agni casti fructus extractum – alte medicamente ginecologice

Denosumabum – tratamentul bolilor osoase, influențarea structurii și mineralizării oaselor

Ibuprofenum – antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene

Fulvestrantum – terapie endocrină, antiestrogeni

Ketotifenum – medicamente oftalmologice, antialergice

Prin autorizare primară, procedură simplificată, au fost aprobate:

Octenidinum + Phenoxyethanolum – antiseptice și dezinfectanți

Alte medicamente autorizate prin procedură generală includ:

Epinephrinum – stimulante cardiace, adrenergice și dopaminergice

Cyanocobalaminum – remedii antianemice, vitamina B12

Benzydaminum hydrochloridum + Alcoholum 2,4-dihydrobenzylicum + Lidocaini hydrochloridum – antiseptice pentru zona oro-faringiană

Macitentanum – antihipertensive pentru hipertensiune arterială pulmonară

Povidoni iodidum – antiseptice și dezinfectante

Medicamente autorizate repetat prin procedură generală includ substanțe pentru afecțiuni cardiovasculare, analgezice și antipiretice, vitamine, antitusive și antivirale, precum: