Echipamente medicale de 300 mii de lei pentru Spitalul Județean Reșița

Cu fonduri proprii ale Consiliului Județean Caraș-Severin au fost achiziționate echipamente moderne pentru Spitalul Județean Reșița.

În valoare de 300 mii de lei, echipamentele au fost distribuit secțiilor de Urologie și Oftalmologie a unității medicale.

„Echipamente medicale în valoare de aproximativ 300.000 lei au fost achiziţionate de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa. Investiţia, realizată din bugetul propriu al instituţiei judeţene, a vizat dotarea Secţiilor de Urologie şi Oftalmologie cu aparatură performantă menită să îmbunătăţească actul medical” transmite Consiliul Județean Caraș-Severin.

În acest moment, la aceeași unitate medicală se derulează alte două proiecte, cu finanțare europeană, ce vizează secțiile de Oncologie și Laboratorul de Anatomie Patologică. Valoarea lor este de 22,3 milioaen de lei.