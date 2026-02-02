56 milioane de lei investiți într-un robot pentru tratarea pacienților cu cancer

Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuță” este beneficiarul unui proiect PNRR, în valoare de 56 milioane de lei, ce vine în sprijinul bolnavilor de cancer.

Cu acești bani va fi achiziționat un robot ce va permite medicilor efectuarea de manevre complexe, inaccesibile chirurgiei laparoscopice clasice. Această abordare garantează compatibilitatea totală între brațele robotice, consola chirurgului și sistemul de procesare a imaginilor 3D.