56 milioane de lei investiți într-un robot pentru tratarea pacienților cu cancer

Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuță” este beneficiarul unui proiect PNRR, în valoare de 56 milioane de lei, ce vine în sprijinul bolnavilor de cancer.

Cu acești bani va fi achiziționat un robot ce va permite medicilor efectuarea de manevre complexe, inaccesibile chirurgiei laparoscopice clasice. Această abordare garantează compatibilitatea totală între brațele robotice, consola chirurgului și sistemul de procesare a imaginilor 3D.

otrivit caietului de sarcini, utilizarea unui sistem robotic (precum tehnologia consacrată da Vinci sau alternativele de ultimă oră) aduce beneficii punctuale:

·         Chirurgie minim invazivă: Incizii de dimensiuni reduse, ceea ce scade riscul de infecții și hemoragii.

·         Precizie milimetrică: Brațele robotice elimină tremurul natural al mâinii umane și permit rotații la unghiuri imposibile în chirurgia clasică.

·         Recuperare rapidă: Pacienții pot fi externați mult mai devreme, eliberând paturile de spital și reducând costurile post-operatorii pentru sistemul de asigurări de sănătate.

