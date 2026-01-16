80 de internări în jumătate de ani la singurul singura secție de psihiatrie din România care tratează pacienții cu adicții

Aproximativ 80 de pacienţi din mai multe judeţe ale ţării s-au internat, din luna august a anului trecut şi până în prezent, în singura secţie de psihiatrie care asigură tratament pentru adulţii care suferă de adicţii. Secţia este parte a Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt, o internare durează în jur de 90 de zile, iar accesul pacienţilor se face după ce aceştia trec de perioada de sevraj.

„Această secţie post-cură a fost concepută cu ideea de a ajuta pacientul în perioada de continuare a tratamentului, nu în perioada de sevraj. Sevrajul se tratează în secţiile de psihiatrie adulţi, noi nu internăm persoane care sunt în sevraj. Secţia are un număr de 24 de paturi, funcţionează de la jumătatea lunii august (a anului trecut – n.r.), iar internarea se face pentru toţi pacienţii din toată ţara, deci poate să vină oricine, în baza biletului de trimitere, bineînţeles, pacientul să fie asigurat” a precizat dr. Mihaela Bugan, medic specialist psihiatru şeful secţiei adicţii de la Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt.