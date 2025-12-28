A murit Brigitte Bardot. Actița avea 91 de ani

Actrița Brigitte Bardot a murit, potrivit anunțului făcut de Fundația care îi poartă numele.

În octombrie, actrița Brigitte Bardot a fost internată pentru o „intervenție chirurgicală ușoară” la Spitalul Toulon, din sud-estul Franței.

Bardot a cunoscut celebritatea mondială între anii 1950 și 1960, pentru rolurile sale nonconformiste din filme precum „And God Created Woman”. Totodată, în cariera sa profesională a scos mai multe albume muzicale.

A renunțat oficial la actorie în anii 1970 și s-a mutat definitiv la Saint-Tropez pe Riviera Franceză. Ea și-a dedicat întreaga activitate luptei pentru protecția animalelor, înființând și Fundația care-i poartă numele.