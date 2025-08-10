Află aici unde poți găsi cele 6 plaje din România distinse cu „Steagul Albastru”

Nu toate plajele din România prezintă siguranță pentru turiști, sunt prietenoase cu mediul și sunt ușor accesibile. Tocmai de aceea, din numărul total de plaje care există pe litoralul nostru, doar 6 au primit bine cunoscuta distincție „Blue Flag” adică „Steagul Albastru”.

Cele 6 plaje premiate cu „Steagul Albastru” se află în Năvodari (3), Mamaia (2) și Olimp (1). Criteriile în baza cărora au primit această distincție sunt multiple. Astfel, plajele trebuie să acorde importanță curățeniei, accesului facil al turiștilor, sprijin pentru persoanele cu dizabilități și, totodată, să fie prietenoase cu mediul înconjurător.

Din cele peste 30 de plaje ale litoralului românesc al Mării Negre, doar cele 6 menționate mai sus au îndeplinit aceste criterii până acum.

Prin comparație cu România, în Bulgaria există 25 de plaje care au primit această distincție, în timp ce în Croația există 74, iar în Grecia și Spania peste 600.

Ce înseamnă „Steagul Albastru”?

Certificarea „Steagul Albastru” impune respectarea a 15 criterii referitoare la managementul mediului înconjurător. Printre altele, plajele trebuie să aibă suficiente coșuri de gunoi, containere pentru reciclare sau toalete publice. De asemenea, orice plajă „Blue Flag” trebuie să fie accesibilă și pentru persoanele cu dizabilități.