Alexandru Rogobete: „Renunțați la verighetă, bijuterii și unghii sau plecați din ATI”

Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, le-a cerut angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă să renunțe la unghiile false, bijuterii și verighete. În replică, angajații ATI au inițiat o acțiune prin care susțin că „Nu renunțăm la verighetă”.

„Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcţie. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislaţiei actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, la Prima TV.

Mai mult, oficialul le-a cerut medicilor să raporteze corect infecțiile nosocomiale.

„Îi încurajez pe toţi şi o spun şi acum. Raportaţi infecţiile nosocomiale. Atunci când apare o infecţie într-o unitate de terapie intensivă, raportaţi-o şi luaţi măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi. Înseamnă că respecţi un proces de dezinfecţie, dacă doriţi, mai accelerat, mai puternic” a mai spus Rogobete.