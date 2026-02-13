 Alexandru Rogobete, supărat pe medicii care lucrează la privat, în timpul programului de la stat: Trebuie desfăcut contractul de muncă

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Alexandru Rogobete a declarat de mai multe ori în spațiul public faptul că încearcă să descurajeze situațiile în care medicii angajați ai spitalelor publice, își desfășoară activitatea în cele private, în timpul programului de la stat.

Prezent la Timișoara, oficialul a declarat că medicii prinși într-o astfel de situație ar trebuie să rămână fără contracte de muncă.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat și de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine. Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public și privat. Nu este normal. Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui. Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat. Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriți și nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat” a declarat ministrul Sănătății.

Categorii: Exclusiv
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