Amendat pentru că a agresat cadrele medicale

Polițiștii din Tulcea au deschis o anchetă și au aplicat o sancțiune de 3000 e lei unui bărbat de 59 de ani, acuzat că a agresat cadrele medicale din cadrul celui mai mare spital din județ.

Bărbatul de 59 de ani era internat în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Tulcea și a avut un comportament neadecvat față de cadrele medicale, pe care le-a agresat.

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un bărbat de 59 de ani ce are un comportament violent faţă de cadrele medicale şi adresează injurii persoanelor prezente” potrivit IPJ Tulcea.

Dosarul penal vizează comiterea infracțiunii de loviri și alte violențe, pentru că se pare că bărbatul ar fi lovit cadrele medicale care-I acordatu îngrijiri medicale.