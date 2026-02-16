Angajații din Sănătate, cu salariile neatinse. Ce spune ministrul Sănătății

În urma ședinței coaliției de guvernare s-a stabilit ca reducerea salarială de 10% aplicată în sectorul bugetar să ocolească Sănătatea. Astfel, angajații din domeniul medical nu vor fi afectați de această măsură.

În mai mult rânduri, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat faptul că se opune diminuării veniturilor salariaților din domeniul medical.

„Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului.O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii” potrivit unei postări pe care Alexandru Rogobete a făcut-o pe Facebook.

Mai mult, ministrul a atras atenția cu privire la necesitatea implementării unor măsuri ferme prin care Sănătatea sa fie reformată.

„În același timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum. Reforma corectǎ înseamnă: criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor; reorganizarea sistemului de gărzi; reclasificarea spitalelor; reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor. Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform” a mai spus Alexandru Rogobete.