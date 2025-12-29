ANPDPD: Guvernul nu a tăiat alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA

În spațiul public au apărut informații cu privire la faptul că Ordonanța „Trenuleț” a tăiat finanțarea pentru indemnizația de hrană a copiilor cu HIV/SIDA. Într-un comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități susține contrariul.

„ În spațiul public, circulă o știre falsă conform căreia Guvernul, prin ordonanța „trenuleț”, a tăiat alocația lunară de hrană de care beneficiază copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, prevăzută la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru corecta informare a publicului, precizăm că prin ordonanța „trenuleț” nu este adusă nicio atingere acestui drept.

Confuzia a pornit de la articolul XXXVIII din ordonanța „trenuleț”, care stabilește că prevederile art. 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu se aplică în 2026. În realitate, art. 58 indice 2 nu se referă la alocațiile lunare de hrană ale copiilor cu handicap tip HIV/SIDA. Art. 58 alin. (2) se referă la acestea, articol ale cărui prevederi se aplică în continuare” potrivit ANPDPD.