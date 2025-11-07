Aparat drug test la Serviciul de Medicină Legală Arad

Din această lună, Serviciul Județean de Medicină Legală Arad poate depista substanțe psihoactive sau alte tipuri de substanțe toxice. Efectuarea acestor analize este posibilă datorită achiziționării unui sistem integrat de determinare cantitativă a substanțelor toxice din sânge și urină – LC-MS.

„Metoda de identificare și dozare a substanțelor toxice este validată la nivel european, oferind rezultate sigure și reproductibile, atât din proba de sânge integral, cât și din proba de urină. „Sistemul Agilent LC–MS/MS 6475 reprezintă una dintre cele mai performante platforme de analiză disponibile la nivel internațional. Echipamentul – de ultimă generație – se distinge prin sensibilitate analitică excepțională, robustețe tehnologică și automatizare avansată, asigurând identificarea rapidă și precisă a substanțelor psihoactive și a altor compuși toxici relevanți din punct de vedere medico-legal. Implementarea acestei tehnologii contribuie esențial la detectarea rapidă a substanțelor implicate în intoxicații, la evidențierea consumului de droguri și la realizarea unor analize retrospective de înaltă acuratețe privind expunerea la substanțe interzise. Prin capacitatea sa de a analiza simultan peste 200 de substanțe psihoactive, într-un interval de timp de aproximativ 15 minute, sistemul aduce un progres semnificativ în activitatea medico-legală, contribuind direct la creșterea calității expertizei științifice și a eficienței investigațiilor toxicologice realizate la Arad”, a precizat dr. Cris Precup, medic șef Serviciul Județean de Medicină Legală Arad.

Echipamentul va fi folosit, într-o primă etapă, pentru analizele solicitate de poliție, pentru persoanele implicate în evenimente legate de traficul rutier.