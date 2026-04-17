Aparatură pentru screening și diagnostic precoce al cancerului de sân, la Spitalul Județean de Urgență din Vaslui

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Chiriachi” Vaslui a fost dotat cu aparatură medicală modernă pentru screeningul și diagnosticul precoce al cancerului de sân.

Potrivit unității medicale, începând cu luna aprilie, au fost contractate următoarele servicii de Radiologie și Imagistică prin Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui:

Senologie imagistică (ecografie mamară)

Mamografie digitală 2D

Mamografie cu tomosinteză unilaterală

Mamografie cu tomosinteză bilaterală

Investigații paraclinice care pot fi recomandate de medicul de familie

Investigații ce pot fi recomandate doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice

Aceste investigații sunt realizate cu echipamente de ultimă generație, care permit un diagnostic precoce și precis. Spitalul a fost dotat cu un mamograf digital tip Senographe Pristina Via cu tomosinteză 3D, o tehnologie avansată utilizată pentru screeningul și diagnosticul cancerului de sân.

„Tomografia mamară este o tehnică avansată de imagistică prin care sânul este scanat din mai multe unghiuri, imaginile fiind reconstruite într-un volum tridimensional. Acest lucru permite: vizualizarea detaliilor fine (microcalcificări, leziuni mici), detectarea precoce a cancerului de sân, diferențierea structurilor suprapuse, reducerea rez