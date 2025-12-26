Aromele Crăciunului care ne activează amintirile plăcute

Aromele proaspete de pin sau cele de măr cu scorțișoară te fac să te gândești la sărbătorile petrecute în casa bunicii? Nu ești singurul căruia aceste mirosuri îi trezesc astfel de amintiri. Se pare că mirosul nostru reprezintă o sursă de reactivare a memoriei.

În această perioadă, peste tot în jurul nostru suntem învăluiți de aromele specifice Crăciunului precum cele de muguri de pin, prăjituri sau vin fiert. Studiile arată că aceste mirosuri au o legătură directă cu amintirile, trezind emoții plăcute pentru ficare dintre noi.

„Când redescoperim aceste arome, ne întoarcem în timp, în acea bucătărie unde bunica pregătea prăjiturile pentru Crăciun” spune Olaf Condrad, medic ORL în cadrul Spitalului Univeristar Erlagen, potrivit DW.com.

Mirosul – un catalizator puternic al memoriei

Se pare că mirosul activează acea parte a creierului responsabilă de amintirile din trecut, numită paleocortex. Simțul mirosului se produce într-o zonă a amidalei care are legătură cu răspunsul emoțional provocat de ceea ce mirosim. De aceea, nu-i de mirare că mirosul și memoria au strânsă legătură.

„Testele au arătat că simțul mirosului este foarte conectat cu memoria” a mai spus dr. Conrad. „Același lucru se întâmplă și în cazul amintirilor neplăcute. Oamenilor le sunt activate amintirile negative din copilărie, atunci când miros arome ce au legătură cu astfel de evenimente”.

Oamenii cu miros hipersensibil

Există și oameni care au un simț al mirosului foarte bine dezvoltat, dar acest lucru poate fi un dezavantaj pentru ei. Ei pot simți mirosuri pe care oamenii obișnuiți nu le pot percepe.

Totuși emoțiile pe care le resimt acești oameni sunt mult mai intense decât ale celorlalți, iar senzația nu este mereu cea mai plăcută.

Jurnaliștii DW descriu în articolul lor experiențele lui Daphne, o tânără antreprenoare din Germania. Aceasta este una dintre persoanele cu miros hipersensibil și a mărturist că ori de câte ori simte mirosul unui anumit parfum își amintește de mama sa.

„Am această problemă cu respectivul parfum. De fiecare dată când îl simt mă întorc mereu la momentul în care mama mea a decedat” spune tânăra.

Mai mult, spre deosebire de oamenii obișnuiți, cei care au simțul mirosului foarte dezvoltat experimentează emoțiile declanșate pe o perioadă de timp mai îndelungată.