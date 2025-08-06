Avertisment global: Poluarea cu plastic, o amenințare gravă pentru sănătate

Poluarea cu plastic reprezintă un pericol tot mai mare pentru sănătatea publică la nivel mondial, avertizează un grup de experți internaționali într-un nou raport publicat în prestigioasa revistă medicală The Lancet. Studiul apare cu doar o zi înaintea reluării negocierilor pentru încheierea unui tratat global obligatoriu privind eliminarea poluării cu plastic, sub egida ONU.

În perioada 5–14 august, reprezentanți din aproximativ 180 de țări se reunesc la Geneva pentru runda finală de negocieri, după eșecul discuțiilor din decembrie 2024, desfășurate la Busan, Coreea de Sud. Obiectivul acestor negocieri este adoptarea unui acord internațional cu caracter juridic obligatoriu, care să abordeze întregul ciclu de viață al materialelor plastice.

Potrivit raportului, aproximativ 8 miliarde de tone de deșeuri din plastic poluează planeta, iar impactul asupra sănătății este semnificativ și în creștere. Microplasticele – particule minuscule de plastic – au fost deja descoperite în corpul uman, însă efectele lor pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute. Cercetătorii atrag atenția că materialele plastice contribuie la declanșarea unor boli grave, afectând populația de la naștere până la bătrânețe, și sunt responsabile de pierderi economice anuale de peste 1.500 de miliarde de dolari.

„Plasticul nu este la fel de sigur sau ieftin cum pare. Este fabricat din combustibili fosili, contaminează alimentele și apa, provoacă boli și generează costuri uriașe pentru sistemele de sănătate și pentru mediu”, a declarat dr. Philip Landrigan, coautor al studiului și director al Observatorului Global pentru Sănătatea Planetei de la Boston College, SUA.

Raportul mai anunță lansarea unei noi inițiative internaționale de monitorizare a efectelor poluării cu plastic asupra sănătății, parte a proiectului The Lancet Countdown, menit să urmărească progresele în lupta împotriva acestui fenomen.

Experții subliniază că, fără intervenții semnificative, producția de plastic ar putea să se tripleze până în 2060. În prezent, mai puțin de 10% din deșeurile plastice sunt reciclate, iar cantitatea totală produsă a crescut de la 2 milioane de tone în 1950 la 475 de milioane în 2022, potrivit datelor OCDE.

Autorii raportului îndeamnă comunitatea internațională să trateze cu seriozitate această „criză globală a plasticului”, considerând-o inseparabil legată de criza climatică. „Ambele provoacă deja boli, decese și dizabilități în rândul a zeci de mii de persoane”, avertizează Landrigan.

Tratativele de la Geneva sunt considerate decisive pentru stabilirea unei strategii globale de combatere a poluării cu plastic și reducerea impactului acesteia asupra sănătății umane și asupra mediului.