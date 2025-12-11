Bacterie periculoasă,în laptele praf pentru bebeluși. Produsul, retras din magazine

Prezența bacteriei Bacillus cereus pe linia de producție a laptelui praf pentru copii, produs de Nestlé România, a determinat compania să ceară retragerea produslui din marile magazine.

Astfel Auchan, Selgros și Kaufland au anunțat retragerea unor loturi de lapte praf, odată cu identificarea prezenței acestei bacterii.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie” potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Bacteria Bacillus cereus poate provoca toxiinfecții alimentare.