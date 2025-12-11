Bacterie periculoasă,în laptele praf pentru bebeluși. Produsul, retras din magazine

FacebookEmailWhatsApp

 

Prezența bacteriei Bacillus cereus pe linia de producție a laptelui praf pentru copii, produs de Nestlé România, a determinat compania să ceară retragerea produslui din marile magazine.

Astfel Auchan, Selgros și Kaufland au anunțat retragerea unor loturi de lapte praf, odată cu identificarea prezenței acestei bacterii.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie” potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Bacteria Bacillus cereus poate provoca toxiinfecții alimentare.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Cum se realizează screeningul fertilității VIDEO

Controalele preventive pot spune multe despre sănătatea noastră. Există numeroase tipuri de screeninguri. Unele sunt dedicate fertilității. În funcție de cum se realizează screeningul fertilității, o femeie știe dacă poate…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro