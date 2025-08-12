Băutura răcoritoare preferată de copii, dar periculoasă în același timp

FacebookEmailWhatsApp

 Granita este un preparat îndrăgit de copii, mai ales pe timp de vară. Amestecul de gheață mărunțită, apă, zahăr și siropuri cu diverse arome le poate pune însă viața în pericol, mai ales în cazul produselor care conțin și glicerol. Consumate în cantități mari, granitele cu glicerol pot prezenta „riscuri grave pentru sănătate” conform Agenției pentru Standarde Alimentare (FSA) din Marea Britanie.

Avertismentul experților în siguranță aliemntară din Marea Britanie se referă în special la acele băuturi care conțin glicerol. Din cauza acestei substanțe, copiii pot suferi șocuri, hipoglicemie severă și pierderea cunoștinței. Aceste reacții ale corpului apar mai ales dacă granitele sunt consumate în cantități exagerate.

Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) recomandă ca minorii sub 7 ani să nu consume deloc granită cu glicerol, iar în cazul copiilor peste 7 ani consumul să nu depășească 370 ml/zi.

De asemenea, părinții sunt sfătuiți să ceară ajutor de specialitate atunci când copii lor prezintă simptome precum durerile de cap, greața sau vărsăturile la scurt timp după consumul unei granite cu glicerol.

Sursa:

https://news.sky.com/story/children-under-seven-should-not-drink-slushies-watchdog-warns-13397794

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum scazi glicemia și previi diabetul zaharat cu aceste băuturi?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro