Cântărețul Artan, mort în urma unui AVC

FacebookEmailWhatsApp

Dispariție școantă în industria muzicală românească. Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, a murit. Datele arată că acesta a suferit un accident un accident vascular cerebral.

Surse medicale au confirmat pentru publicația Cotidianul.ro faptul că Andrei Pleșca era sub supraveghere medicală la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București. Artistul a suferit un accident vascular cerebral și a murit la spital. Artan avea 64 de ani.

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, a fondat trupele Timpuri Noi și Partizan, fiind un nume foarte cunoscut în industria muzicală din România.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro