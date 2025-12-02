Cântărețul Artan, mort în urma unui AVC

Dispariție școantă în industria muzicală românească. Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, a murit. Datele arată că acesta a suferit un accident un accident vascular cerebral.

Surse medicale au confirmat pentru publicația Cotidianul.ro faptul că Andrei Pleșca era sub supraveghere medicală la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București. Artistul a suferit un accident vascular cerebral și a murit la spital. Artan avea 64 de ani.

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, a fondat trupele Timpuri Noi și Partizan, fiind un nume foarte cunoscut în industria muzicală din România.