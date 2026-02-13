Ce este neuroștiința. Explicații oferite de terapeutul neurofeedback Diana Nemeș, Institutul BrainMap

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Dacă analizele de sânge și investigațiile medicale clasice ne arată cum funcționează creierul din punct de vedere structural, o altă disciplină medicală, neuroștiința, ne indică modul de funcționare a creierului axându-se pe neuroni.

Rolul neuroștiinței este de a evidenția acele mecanisme prin care creierul nostru funcționează și se dezvoltă. Neuroștiința ne arată totodată și modul în care neuronii funcționează.

„Dacă ar fi să privim aceste termen din punct de vedere etimologic, ne referim la știința neuronilor sau ce putem ști despre neuroni și funcționalitatea lor. Altfel spus neuroștiința studiază mecanismele în baza cărora funcționează creierul. Dacă medicina tradițională și toate investigațiile de laborator și paraclinice dau informații despre structura creierului ca organ, neuroștiința ne duce într-o lume complexă și profundă și ne arată cum ne funcționează creierul” susține dr. Diana Nemeș, medic generalist, terapeut neurofeedback, co-fondatoare a Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Categorii: Exclusiv, Video
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