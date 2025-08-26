Ce este și cum se manifestă depresia post-concediu?

Vacanța e aproape pe sfârșite, iar mulți dintre noi ne orientăm deja să facem planuri pentru viitoarea vacanță. Cu toate acestea, încă ne gândim la nopțile petrecute pe plajă sau la tavernele cu muzică relaxantă și cu meniurile pe care ne face plăcere să le consumăm. Această nostalgie este definită de specialiști drept depresie post-concediu.

„Aceasta stare nu trebuie ignorata. Ea se poate manifesta prin lentoare in executarea activitatilor zilnice, dificultati de concentrare si decizii luate fara vreo sens, insomnii sau, dimpotriva, somn excesiv, tristete persistenta, uneori insotita de plans mai ales cand vezi poze sau chiar clipuri video cu locuri pe care tocmai le-ai vizitat, modificari ale apetitului, mancat compulsiv sau lipsa poftei de mancare, iritabilitate si scaderea tolerantei fata de cei din jur” atrage atenția asist. univ. drd. Daniela Biriș, psiholog clinician în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara.

Specialiștii atrag atenția că depresia post-concediu poate influența negativ activitatea profesională și relațiile sociale. Pentru a reduce din impactul acestei stări asupra calități vieții noastre, trebuie să ținem cont de următoarele sfaturi.

„Printre acestea se numara planificarea urmatorului concediu sau a unor iesiri de weekend chiar si in locuri apropiate. Acestea pot aduce o stare de bine si sentimentul ca „ai ceva frumos de asteptat. O alta metoda este legata de mentinerea unor obiceiuri din concediu, plimbari, citit, mese relaxante, miscare in aer liber, reluarea treptata a activitatilor la locul de munca, fara o suprasolicitare in primele zile, stabilirea unor intalniri cu prietenii” a mai spus asist. univ. drd. Daniela Biriș, psiholog clinician în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara.