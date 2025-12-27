Cele mai mari progrese din medicină în 2025. Transplantul dintre specii este unul dintre ele

Mai multe direcții de cercetare în medicină au atins în 2025 acele rezultate care evidențiază faptul că probleme medicale dificle ar putea fi abordate mult mai eficient în anii următori.

La nivel mondial, 2025 s-au descoperit intervenții personalizate pentru boli rare, tehnologii de vaccinare și modele noi pentru studierea demenței. Multe dintre aceste evoluții au atras atenția pentru potențialul pe care îl au, chiar dacă sunt încă la început și au nevoie de studii ample pentru a fi confirmate.

Unul dintre progresele în medicină din 2025 are legături cu terapia personalizată de editare genetică. Metoda de tratament a fost aplicată în februarie 2025 unui bebeluș cu o boală foarte rară.

A fost primul pacient din lume care a primit terapia CRISPR, oamenii de știință aducând modificări direct genelor defecte din ficat. Această metodă de tratament a redus dependența de medicamente utilizate pentru controlul bolii, îmbunătățind calitatea vieții.

Al doliea progres este legat de noi descoperiri în domeniul vaccinului pe bază de ARN mesager (ARNm). Acum serurile sunt testate în sute de studii clinice pentru gripă HIV, boli genetice și cancer.

Al treilea progres este legat de xenotransplant – transplantul de organe între specii -, un domeniu care a înregistrat mai multe momente importante în 2025, inclusiv primul transplant al unui ficat de porc modificat genetic la un pacient uman viu.

Al patrulea progres pe care îl evidențiază specialiștii este leat de folosirea de țesut cerebral uman viu pentru monitorizarea stadiilor timpurii ale demenței. Experimentul s-a realizat în Marea Britanie.

Al cincilea progres se referă la faptul că noile tratamente GLP-1, considerate „medicamente-vedetă”, care imită un hormon natural din organism şi s-au evidenţiat în controlul obezităţii şi diabetului, au arătat, totodată, în studii clinice că ar putea oferi beneficii şi în alte afecţiuni, inclusiv dependenţe şi tulburări psihotice, precum schizofrenia.