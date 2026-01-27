Centru de Management al Obezității la Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”

În cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” va funcționa un Centru de Management al Obezității. În cadrul acestei structuri, obezitatea va fi tratată multidisciplinar.

„Înfiinţăm Centrul de Management al Obezităţii în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon», dedicat celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă şi pe termen lung. Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanţ pe care le produce – asupra sănătăţii oamenilor şi asupra presiunii puse pe sistemul sanitar. Lipsa intervenţiei integrate înseamnă complicaţii, costuri mai mari şi suferinţă care putea fi prevenită” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Evaluarea pacienților va fi una complexă, prin abordare multidisciplinară.

„Vorbim despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung şi programe de educaţie pentru sănătate şi prevenţie. Nu doar intervenţie punctuală, ci un parcurs medical corect, de la diagnostic până la urmărirea pacientului în timp. Prin această iniţiativă răspundem unei nevoi reale şi în creştere, folosind competenţa existentă şi organizând-o eficient. Beneficiile sunt clare: acces mai rapid la servicii integrate, diagnostic corect, tratament coordonat, reducerea riscului de complicaţii şi o calitate a vieţii mai bună pentru pacienţi. Pentru oameni, acest centru înseamnă un loc unde sunt ascultaţi, evaluaţi profesionist şi sprijiniţi pe termen lung”, a mai spus ministrul Sănătății.