Centru de neuroștiințe în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș lansează cel mai mare proiect de cercetare din istoria sa. Este vorba despre „NeuRoX”, un centrul de excelență în neuroștiințele clinice.

„În cadrul centrului vor fi dezvoltate modele preclinice și organoizi, vor fi avansate interfețe neuronale terapeutice, iar analiza bioinformatică va fi consolidată pentru a înțelege mai bine mecanismele genetice implicate în bolile neurologice. Accentul va fi pus pe medicina de precizie, descoperirea de biomarkeri și terapii inovatoare, în special pentru bolile neurodegenerative” arată reprezentanții UMFST din Târgu Mureș, potrivit StirideCluj.ro.

Valoarea acestui proiect este de peste 17 milioane de euro, potrivit sursei citate.