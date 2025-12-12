Centrul de Patologie Neurovasculară şi Neurochirurgie, construit prin PNRR

Una dintre cele mai moderne investiții medicale, realizată prin PNRR, este Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca.

Valoarea investiției, care acum se apropie de final, este de 230 milioane de lei, fondurile find obținute printr-un proiect al Ministerului Sănătății, finanțat prin PNRR.

„O clădire ridicată de la zero, construită într-un ritm care demonstrează ce înseamnă responsabilitate, colaborare şi viziune clară pentru sănătate. Vorbim despre o investiţie de peste 230 milioane de lei de la Ministerul Sǎnǎtǎţii – PNRR, aflată în faza decisivă: finisajele sunt finalizate, iar proiectul a intrat în etapa esenţială – dotarea cu echipamente medicale şi instalarea tehnologiilor care vor face centrul complet funcţional” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

 

 

