Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița, singurul din țară cu acreditare RENAR

După mai bine de un an de monitorizare, Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița a obținut acreditarea RENAR pentru laboratorul instituției. Certificarea RENAR este importantă pentru că garantează siguranța probelor de sânge recoltate și a analizelor efectuate.

Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița este singurul din țară care a reușit să-și acrediteze RENAR laboratorul. Mai mult, instituția își desfășoară activitatea în cadrul unei clădiri modernizate, în cadrul unui proiect de investiții în valoare de 5,8 milioane de lei.

Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița este condus de biologul Raluca Cruceat, iar datorită echipei pe care o coordonează s-a reușit obținerea acreditării RENAR a laboratorului de analize.

