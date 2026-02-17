Certificate de handicap, acordate fără drept. Ministerul Muncii cere sprijinul Parchetului

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Ministerul Muncii va tăia indemnizațiile de handicap de care beneficiau persoane cărora le-au fost acordate certificate de dizabilitate, fără drept. Mai mult, Florin Manole, ministrul Muncii, a precizat că, dacă va fi cazul, vor fi făcute și plângeri penale.

De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului” potrivit unui mesaj postat pe rețelele de socializare de Florin Manole, ministrul Muncii.

Scopul ministerului condus de social democratul Florin Manole este de a elimina fraudele și de a acorda beneficiile doar persoanelor care au nevoie de ele.

„Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile” a mai spus ministrul Muncii.

Categorii: Exclusiv
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