Cilantro, planta veche de 8.000 de ani, asociată cu reducerea inflamației, anxietății și glicemiei

Cilantro, una dintre cele mai vechi plante medicinale cunoscute, folosită încă din Egiptul Antic, revine în atenția specialiștilor pentru potențialele sale beneficii asupra sănătății. Consumată de peste 8.000 de ani și descoperită chiar în mormântul faraonului Tutankhamon, planta este astăzi apreciată atât pentru aromă, cât și pentru proprietățile sale terapeutice.

Pe cât este iubită de unii, pe atât este detestată de alții. „Se estimează că între 4 și 14% din populația SUA are o variație genetică ce face ca cilantro să aibă gust de săpun”, a explicat chef-ul privat Brooke Baevsky. „Pentru restul oamenilor, frunza verde are gust de plantă proaspătă.”, potrivit The Independent.

Dincolo de preferințele culinare, cercetările arată că includerea acestei plante în alimentație poate ajuta la reducerea inflamației asociate cu boli autoimune, neurodegenerative, cardiovasculare sau gastrointestinale, dar și cu anumite forme de cancer.

„Datorită proprietăților biologice ale extractului de coriandru, această plantă poate fi considerată un aliment funcțional valoros împotriva obezității, sindromului metabolic și diabetului”, afirmă cercetători italieni într-un studiu publicat în 2023.

De asemenea, cilantro poate ajuta la scăderea glicemiei, reducând astfel riscul de inflamație cronică. „Diabetul de tip 2 și inflamația sunt strâns legate, fiecare afecțiune agravând-o pe cealaltă”, a explicat Universitatea din Utah.

Cercetări recente indică și un posibil efect anticonvulsivant. „Am descoperit că un component al cilantro, numit dodecenal, se leagă de o parte specifică a canalelor de potasiu pentru a le deschide, reducând excitabilitatea celulară. Această descoperire ar putea duce la medicamente anticonvulsivante mai sigure și mai eficiente”, a precizat profesorul Geoff Abbott de la Universitatea din California, Irvine.

În plus, un studiu pe animale sugerează că planta ar putea avea efecte similare cu Valium în reducerea anxietății, însă specialiștii subliniază că este nevoie de mai multe cercetări pentru confirmarea acestor beneficii la oameni.

Cilantro a fost folosită de-a lungul istoriei nu doar în gastronomie, ci și în scopuri ritualice și medicinale. Potrivit Universității din Wisconsin, în China antică era considerată o plantă a nemuririi.