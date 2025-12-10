Circulația pe A2 închisă din cauza unor leșuri de animale împrăștiate pe șosea

Pompierii din Constanța informează cu privire la faptul că traficul pe o anumită porțiune din Autostrada Soarelui este închis din cauza resturilor de animale descoperite pe șosea.

Circulația este închisă între kilometrii 160 și 192, după ce leșuri de animale au fost descoperite pe șosea.

Oficialii ISU au sesizat mai departe Poliția, dar și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța.

„ La locul intervenție au fost găsite resturi de animale în urma sacrificarii, cazul rămâne în gestionarea poliției și DRDP. A fost anunțat și ANSVSA Constanța. De la ora 23¹⁵ autostrada A2 intre km 160 si 192 a fost inchisă temporar. Circulația a fost deviata pe DN3” potrivit unei informări a ISU Constanța, notează Cotidianul.ro.