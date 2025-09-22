Congres de pediatrie la Sinaia. Sunt așteptați să participe peste 1000 de medici

În perioada 24-27 septembrie, la Sinaia, se va desfășura cel de-al 17-lea Congre Național de Pediatrie. La eveniment sunt așteptați să participe peste 1500 de medici români și străini.

Programul științific este alcătuit din 33 de sesiuni ce conțin peste 150 de lucrări tematice, 8 simpozioane și 7 programe de tipul hands-on training.

„Congresul reprezintă cea mai importantă manifestare științifică dedicată pediatriei din România și va aduce în prim-plan teme de actualitate în îngrijirea copilului, de la prevenție și diagnosticul precoce, la terapii moderne și abordări multidisciplinare, toate aceste informații de real interes urmând să fie expuse în cadrul unor conferințe plenare, sesiuni științifice, workshop-uri practice și mese rotunde, la care vor participa personalități medicale de prestigiu național și internațional” potrivit unui comunicat de presă al evenimentului în care este citată Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie.

Acest congres este organizat de Societatea Română de Pediatrie cu sprijinul Universităților de Medicină și Farmacie din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Craiova.