Congres științific la INBI „Matei Balș”. Evenimentul, la a XXI-a ediție

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” a organizat cea de-a XII-a ediție a Congresului Științific din cadrul unității medicale.

Timp de patru zile, evenimentul medical aduce la București experți din toată țara, precum și specialiști internaționali în domeniul bolilor infecțioase, cu expertiză în HIV/SIDA, hepatite și alte subiecte de actualitate.

Lucrările științifice aduc în atenție tematici de actualitate:

– Rezistența antimicrobiană
– Comorbiditățile în infecțiile virale
– Cercetarea COVID-19
– Infecția HIV – epidemiologie, tratament și monitorizare
– Îmbătrânirea cu HIV și activarea imună
– Studii interdisciplinare în bolile infecțioase
– Patogeneza infecțiilor bacteriene și virale
– Hepatitele virale – epidemiologie, tratament și monitorizare

