Crește capacitatea de a oferi acces la tratament bolnavilor oncologici din Timișoara

Spitalul Clinic Municipal din Timișoara a extins capacitatea Clinicii de Radioterapie pentru a oferi servicii de calitate bolnavilor oncologici din vestul țării.

„Dispunem de două acceleratoare moderne. Unul este utilizat pentru radioterapie cu intensitate modulată, iar cel de-al doilea ne oferă posibilitatea de a trata atât tumori profunde – la nivelul capului, toracelui, abdomenului sau pelvisului – cât și tumori superficiale sau metastaze cutanate” susține dr. Sorin Dema, medic primar de radiologie și șef al Clinicii de Radioterapie din cadrul unității medicale.

Mai mult, în parteneriat cu Universitatea de Medicină din Szeged, unitatea medicală desfășoară un proiect ce vizează achiziția unui al treilea accelerator de radioterapie. „Dacă totul decurge conform planului, până în 2027 acesta va fi pus în funcție. Ar fi un pas important pentru noi, care ne-ar transforma în singurul spital public din România dotat cu trei acceleratoare de radioterapie” a mai spus medicul Sorin Dema.