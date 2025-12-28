Criză pe personal în spitalele ieșene. Unitățile medicale organizează concursuri

Mai multe spitale din Iași traversează o criză de personal medical. Astfel, unitățile medical organizează în cel mai scurt timp concursuri pentru ocuparea posturilor libere.

La Spitalul „Sfânta Maria” sunt disponibile cinci posturi în Laboratorul de analize medicale, în timp ce Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G.I.M. Geoggescu” scoate la concurs posturi de asistent medical sau de îngrijitori.

Probleme legate de criza personalului se înregistrează și la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, dar și la Spitalul „Prof. dr. N. Oblu”, ambele unități medicale organizând concursuri pentru ocuparea locurilor libere.

 

