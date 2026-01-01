Cum să faci față mahmurelii după Revelion. Remedii naturiste

Mahmureala după petrecerea de Revelion este o stare obișnuită pe care foarte mulți oameni o resimt. Bucuria intrării în noul an vine, de foarte multe ori, cu senzația de oboseală, slăbiciune și iritabilitate din cauza consumului ridicat de alcool.

Pe lângă mesele bogate cu produse tradiționale, de Revelion foarte mulți oameni preferă să consume și mult alcool. Consumul de alcool ridicat provoacă multe dezechilibre la nivelul organismului. Ele nu apar imediat, ci la câteva ore, pentru că procesarea alcoolului în organism implică anumite reacții chimice.

Ce este mahmureala

Mahmureala reprezintă, de fapt, reacția pe care corpul nostru o are față de consumul de alcool. Cu cât consumăm mai mult alcool, cu atât această reacție post-consum va fi mult mai intensă. Totul din cauza faptului că ficatul, încercând să proceseze alcoolul, îl transformă în acetaldehidă, o substanță toxică ce provoacă inflamație și simptome neplăcute.

Medicii explică faptul că mahmureala este „o experiență de efecte fiziologice și psihologice neplăcute după consumul de alcool”. De aici toate reacțiile neplăcute pe care le resimțim după ce am consumat prea mult alcool.

Astfel, mahmureala se traduce prin senzația de amețeală, lipsa concentrării, dureri de cap, iritabilitate, uneori confuzie, oboseală și stări de slăbiciune. Mai mult, consumul ridicat de alcool poate afecta și calitatea somnului. De asemenea, cu cât consumăm mai mult alcool, cu atât pierdem mai multă apă, iar din această cauză apare deshidratarea. Deshidratarea este în strânsă legătură cu mahmureala. Mai mult, ea accentuează stările proaste pe care le resimțim după ce am băut prea mult.

Leacuri împotriva mahmurelii

Există multe remedii împotriva mahmurelii, dar cele naturale, pe care le avem la îndemână în casă sunt soluții practice, ce pot fi eficiente și ușor de realizat.

Bea un litru de borș de putină făcut în casă – bogat în complexul de vitamine B, vitamina C, minerale și aminoacizi esențiali, borșul ajută organismul să se refacă după consumul de alcool. Alcoolul epuizează vitaminele B și minerale.

Bea cât mai multă apă – așa cum am spus deja, consumul de alcool deshidratează organismul. Astfel este nevoie ca aportul de apă din organism să ajungă la nivel normal.

Smoothie-ul din citrice și ardei iute – complexul de vitamine al citricelor și substanțele benefice din ardeiul iute te vor pune repede pe picioare, reechilibrând nivelul de substanțe minerale și vitamine pe care le-ai pierdut consumând alcool.

Mănâncă murături și bea zeamă de varză – atât murăturile, cât și zeama de varză conțin doze mari de vitamina B, iar acest complex de vitamine este cunoscut datorită faptului că poate reduce senzația de oboseală și slăbiciune. Totuși, aceste remedii nu sunt recomandate persoanelor care au probleme cu stomacul, deoarece pot crește aciditatea gastrică.

Prepară limonadă făcută din apă plată, suc proapsăt stors de lămâie, miere de albine și frunze de mentă – această combinație poate reduce senzația de oboseală și conferă organismului un boost de energie