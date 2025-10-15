Curs de cardio-obstetrică, pe data de 8 noiembrie. Cui i se adresează?

Invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog – cu expertiză în domeniul sarcinilor cu risc și bolilor cardiovasculare la femeia gravidă a precizat faptul că pe 8 noiembrie, în sistem online, se va desfășura un curs de cardio-obstetrică. Acest curs se adresează cardiologilor, obstetricienilor, neonaologilor, dar și medicilor specialiști ATI sau în medicină internă.

„Pe data de 8 noiembrie va avea loc cursul în format online, tocmai pentru a permite o participare cât mai largă şi interdisciplinară. Nu se adresează evident doar cardiologilor, ci în egală măsură obstetricienilor, anesteziştilor, specialiştilor de medicină internă, neonatologi, pe toţi ne preocupă”, a declarat medicul Natalia Pătraşcu.

Cursul va oferi explicații amănunțite despre conceptul de „pregnancy heart team”.

„ Este vorba de ceea ce se numeşte şi tot mai mult se discută despre noţiunea de pregnancy heart team. Echipa de «inima sarcinii» am putea să o traducem care înseamnă o echipă care trebuie să conlucreze în special în sarcinile cu risc, uneori dinainte de obţinerea sarcinii, monitorizare pe parcursul acesteia şi planul pe termen lung după obţinerea naşterii. Deci această conlucrare interdisciplinară este foarte importantă. Şi atunci aducem la acest curs specialişti cu expertiză, nu doar persoane care vorbesc bine, dar care efectiv mănâncă pe pâine, să spun aşa, cardio-obstetrică, cu prezentări de cazuri, cu aducerea celor mai noi date” a explicat dr. Natalia Pătrașcu.