Device-urile care măsoară glicemia, tot mai populare. Dar cât de utile sunt?

Dispozitivele create pentru a monitoriza în timp real glicemia din sânge se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare, mai ales în rândul persoanelor care vor să adopte un stil de viață cât mai sănătos, dar s-ar putea ca acuratețea informațiilor transmise să nu fie optimă, dacă acești oameni nu suferă de diabet.

Persoanele cu diabet utilizează dispozitivele pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Aceste device-uri trimit informați în timp real pe telefonul mobil, cu ajutorul unei aplicații, astfel că oamenii află în timp real care este nivelul zahărului din sângele lor.

Dispozitivele au fost create pentru a-i ajuta pe diabetici să-și ajusteze dietele și activitățile zilnice pentru a-și menține glicemia în liminte normale. Aparent, aceleași dispozitive utilizate de oamenii care nu au diabet și care sunt din ce în ce mai mulți, nu sunt tocmai eficiente.

„Noi am realizat un studiu și am descoperit că aceste dispozitive sunt eficiente pentru diabetici și mai puțin facile celor care nu suferă de această boală. Cei sănătoși cred că prin aceast monitorizare permanentă nu mai au nevoie să-și testeze hemoglobina glicozilată, însă nu este deloc așa. Această analiză oferă indicii clare despre felul în care a evoluat nivelul sângelui în organism, în ultimele luni” atrate atenția dr. Jorge Rodriguez, medic specialist în boli interne la Spitalul Brigham din Statele Unite ale Americii.

Dispozitivele pentru măsurarea continuă a glicemiei au devenit tot mai populare în ultimii ani mai ales în rândul persoanelor care doresc să adopte un stil de viață sănătos. În țările europene ele se pot achiziționa fără prescripție de la medic.