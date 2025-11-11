Dispecer ISU a ghidat nașterea unui copil prin telefon

O femeie din județul Prahova și-a adus pe lume copilul, fără supraveghere medicală, în propria locuință. Îngrijirile au fost acordate de o vecină care a fost coordonată de un dispecer al ISU-SAJ Prahova, prin telefon, până la sosirea ambulanțelor.

„Un apel la 112, venit din partea unei vecine, anunţa că o tânără mamă a născut acasă, singură, fără ajutor medical. La celălalt capăt al firului, doamna asistentă din dispeceratul ISU-SAJ Prahova a preluat apelul cu voce calmă, dar hotărâtă. A adresat întrebările esenţiale pentru a afla starea mamei şi a nou-născutului, realizând rapid că fiecare secundă conta” susțin reprezentanții ISU Prahova.

Asistenta a alertat atât echipajele medicale de prim ajutor de SAJ, cât și paramedicii SMURD.

„Cu răbdare şi empatie, i-a oferit instrucţiuni precise: cum să ţină copilul la cald, cum să-l observe, cum să pregătească momentul clampării şi tăierii cordonului ombilical — un gest vital pentru siguranţa bebeluşului. A fost o adevărată luptă contracronometru, condusă doar prin voce, calm şi profesionalism” potrivit sursei citate.