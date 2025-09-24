Doctorița conspiraționistă revine. Ce spune Flavia Groșan despre paracetamol

După ce a susținut pe internet faptul că, prin contact sexual, o persoană vaccinată anti-COVID-19 poate transmite proteine virale unei persoane nevaccinate, doctorița Flavia Groșan a publicat o nouă postare controversată. De această dată, doctorița și-a îndreptat atenția către banalul paracetamol.

Aceasta susține faptul că de-a lungul carierei sale nu a prescris niciodată paracetamol pacienților săi.

„Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n am folosit paracetamolul. Știința? Poate. Intuiție, sigur.” se arată în postarea doctoriței Flavia Groșan.

Postarea referitoare la vaccinul anti-COVID-19 a adus-o pe doctorița conspiraționistă în fața comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor Bihor, fiind deschisă o anchetă pe numele acesteia.

Donald Trump și afirmațiile despre paracetamol

Reacțiile cu privire la paracetamol au apărut după ce, la începutul acestei săptămâni, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a afirmat faptul că între paracetamol și autism ar exista o strânsă legătură. Acesta a declarat faptul că femeile însărcinate nu ar trebui să urmeze tratament cu paracetamol pentru a evita riscul ca bebelușii să dezvolte tulburări din spectrul autist.

Comunitatea medicală din întreaga lume l-a contrazis pe președintele Statelor Unite, precizând că nu există o legătură dovedită științific între paracetamol și tulburările din spectrul autist.