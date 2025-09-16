Donație pentru „Medici fără Frontiere” din vânzarea biletelor la meciul Norvegia – Israel

Încasările din vânzarea biletelor la meciul Norvegia – Israel, partidă programată pentru preliminariile Cupei Mondiale 2025, vor fi donate organizației „Medici fără Frontiere”. Astfel, ONG-ul va fi sprijinit pentru a interveni umanitar în Fâșia Gaza.

Meciul dintre Norvegia și Israel se va disputa pe 11 octombrie și „se desfășoară într-un context cu multe suferințe umanitare și nu putem rămâne indiferenți față de această realitate” susține Lisa Klaveness, președinta Federației Norvegiene de Fotbal, în cadrul unei conferințe de presă.

Partida se va disputa cu casa închisă pe stadionul Ullevaale, a cărui capacitate este de peste 27 mii de spectatori. „Ne emoționează să vedem faptul că sunt oameni dispuți să contribuie pentru sprijinul colegilor noștri aflați într-o situație disperată în Gaza, unde au nevoie de sprijin atât moral, cât și financiar” susține Lindis Hurum, secretara generală a „Medici fără Frontiere” din Norvegia.