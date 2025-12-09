Dotări de 7 milioane de lei, printr-un proiect cu fonduri UE, la laboratorul de microbiologie al SCJU Oradea

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor și Primăria Oradea au investit 7 milioane de lei, printr-un proiect finanțat cu fonduri europene, în dotarea laboratorului de microbiologie al unității medicale, pentru a asigura servicii mai rapide și sigure.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marți de Primăria Oradea, proiectul a prevăzut achiziția a două sisteme de echipamente medicale: un sistem automat de transport și sortare a probelor clinice, respectiv un modul de dispersie a discurilor pentru antibiogramă automat.

Sistemul automat de transport și sortare a probelor clinice microbiologice asigură transportul probelor printr-un flux separat față de celelalte eșantioane clinice, optimizând circuitele de transport din spital către laborator.

‘Probele pot fi transportate fără a fi introduse în containere sau stative și fără a necesita deplasarea personalului medical pe scări, lifturi etc. Sistemul vine în completarea transportului manual utilizat în prezent și permite sortarea automată a probelor, prin separarea celor de microbiologie de restul probelor clinice, acestea fiind transferate direct în departamentul de microbiologie pentru procesare, fără intervenția operatorului’, precizează comunicatul menționat, notează Agerpres.

