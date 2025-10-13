Dușurile, adevărate focare de bacterii. Ar trebui să ne îngrijorăm?

În capetele de duș, dar și în instalațiile care alimentează dușurile cu apă, precum furtunile de racordare, trăiesc adevărate colonii de bacterii și ciuperci. Dar câteva trucuri simple ne-are putea ajuta să scăpăm de ele.

După un duș revigorant ne-am aștepta să fim mai curați, mai ales că apa fierbinte și gelurile de duș sau săpunurile parfumate ne ajută să ne curățăm cât mai bine corpul. Nimeni nu s-ar aștepta ca atunci când deschidem dușul să dăm nas în nas cu bacteriile…Dar chiar asta se întâmplă, avertizează specialiștii.

În ultima porțiune a instalației de duș trăiește un adevărat ecosistem format din bacterii și ciuperci, pregătite să iasă afară din acest interior atunci când deschide apa dușului. Din fericire, mulți dintre acești microbi sunt inofensivi.

Capetele și furtunele dușului sunt locul perfect de dezvoltare pentru bacterii și ciuperci. Bacterii, de exemplu, se hrănesc cu o parte din substanțele nutritive pe care apa le dizolvă sau cu reziduurile de carbon care se scurg din plasticul furtunului.

Din fericire, putem îndepărta aceste bacterii chiar fără prea mult efort. Curățarea capului de duș cu o soluție pe bază de zeamă de lămâie este foarte utilă, asta dacă nu dorim să cheltuim prea mulți bani pe produse de curățenie costisitoare, porivit BBC.