Explozie în București: Starea pacienților internați în spitale

Spitalul Clinic de Urgență București arată faptul că pacienții răniți în urma exploziei blocului din cartierul bucureștean Rahova care sunt internați în cadrul unității medicale sunt în stare stabilă, fără riscuri majore asupra sănătății.

„Pacienții internați în Spitalul Clinic de Urgență sunt în stare stabilă. Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizați în timpul exploziei au fost tratați. În acest moment, sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheați strict, până în momentul externării. Pacientul care era deja operat într-un alt spital începe recuperarea” arată reprezentanții unității medicale.

În stare stabilă este și pacienta internată la Spitalul „Bagdasar Arseni” din București. Potrivit autorităților, trei persoane au murit și 20 au fost rănite în urma exploziei, iar 15 au fost transportate la spitalele din București.