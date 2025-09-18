Federația Patronală a Farmaciilor din România, prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton

Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) își anunță constituirea legală și devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton

Cei 60 de membrii FPFR cumulează 13% cotă de piață, o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de euro și peste 1100 de farmacii cu acoperire geografică națională

FPFR completează activitatea Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), pentru a oferi o voce și mai puternică farmaciilor autohtone

Obiectivul principal al FPFR este integrarea farmaciei în lanțul serviciilor de sănătate publică și crearea unui cadru de reglementare echilibrat, sustenabil și orientat către pacient

Odată cu înființarea sa, FPFR devine membru statutar al Confederației Patronale Concordia

Într-un moment crucial pentru sănătatea publică, în care accesul pacienților la medicamente și servicii farmaceutice devine tot mai dificil, sectorul farmaceutic românesc își unește forțele. Federația Patronală a Farmaciilor din România își anunță constituirea legală, în baza Legii dialogului social, în scopul reprezentării patronale a farmaciilor comunitare cu capital autohton.

60 de membri, 13% cotă de piață, peste 1,1 miliarde euro cifră de afaceri și 1.100 de farmacii active la nivel național sunt acum sub umbrela FPFR, oferind o voce legitimă în dialogul cu autoritățile, cu obiectivul de a contribui la un cadru de reglementare echilibrat, sustenabil și orientat către pacient.

Bogdan Chiriac, Președinte FPFR:

„Farmaciile comunitare cu capital românesc reprezintă un pilon esențial al sistemului de sănătate, confruntându-se astăzi cu provocări majore. Prin lansarea FPFR, alături de activitatea constantă a AFFR, ne asigurăm că vocea farmaciștilor și a antreprenorilor din farmacie va fi auzită la masa deciziilor, propunând soluții concrete, bazate pe experiența practică, pentru acces, calitate și inovație în servicii farmaceutice, pentru siguranța pacientului”.

FPFR va consolida și completa activitatea din ultimii ani a Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), oferind o reprezentare completă a membrilor săi și o abordare integrată a rolului farmaciei în sistemul de sănătate.

Cele două entități vor acoperi întregul spectru al profesiei și patronatului farmaceutic și vor desfășura activități complementare, specifice profilului lor:

* AFFR continuă să fie vocea profesiei de farmacist, punând pe agenda publică provocările sistemului farmaceutic și promovând rolul esențial al profesiei în sănătatea pacienților.

* FPFR, membră a Confederației Patronale Concordia, devine vocea patronatului farmaciilor românești, cu recunoaștere la nivel național și european.

Împreună, cele două entități acoperă temele esențiale ale domeniului farmaceutic: de la profesia de farmacist, până la antreprenorul din farmacie, de la interesul pacientului, până la politicile publice de sănătate.

De ce lansarea FPFR este vitală pentru Farmacie, în acest moment

Farmaciile independente cu capital românesc sunt coloana vertebrală a serviciilor farmaceutice comunitare, într-o piață în schimbare accelerată și adesea neuniform reglementată.

FPFR își asumă obiective clare pentru a contribui la modernizarea sistemului național de sănătate:

Un dialog deschis și implicat la nivel guvernamental pentru reprezentarea reală a intereselor farmaciilor comunitare autohtone;

Stabilitate și predictibilitate fiscală pentru societățile farmaceutice;

Includerea farmaciei în domeniul eligibil pentru fonduri europene și formarea continuă a profesioniștilor, pentru dezvoltare și inovare;

Promovarea unor politici publice și sustenabile care recunosc farmacia și farmacistul ca parte esențială a sistemului de îngrijire primară;

Schimburi de bune practici naționale și internaționale în domeniul serviciilor farmaceutice decontate, integrate și sustenabile;

Realizarea de studii de piață și de impact pentru dezvoltarea sectorului.

FPFR invită societățile farmaceutice autohtone interesate să se alăture acestei inițiative. Detalii la: https://federatiafarmaciilor.ro/.

