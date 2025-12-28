Fonduri de peste 200 mii de lei pentru secțiile Ortopedie și Traumatologie ale SJU Cluj-Napoca

În baza unei hotărâri a Consiliului Județean Cluj, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca primește peste 200 mii de lei pentru modernizare.

Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția și înlocuirea unor echipamente medicale necesare funcționării Secțiilor Ortopedie și Traumatologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență din Clujn-Napoca.

„La Cluj continuăm să investim în sănătate, sprijinind financiar atât spitalele aflate în subordinea noastră, cât și unitățile sanitare care funcționează sub autoritatea altor entități locale sau centrale. Prin această alocare de fonduri venim în sprijinul miilor de pacienți din Cluj și din județele învecinate care anual beneficiază de intervenții și servicii medicale de specialitate în cadrul blocului operator al Clinicii de Ortopedie” potrivit lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Clinica de Ortopedie a SCJU Cluj-Napoca deservește pacienți din Cluj și alte cinci județe învecinate.