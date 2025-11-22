Incendiu în Capitală: 17 persoane au ajuns la spitalele din București

Sâmbătă dimineața, un incendiu a afectat un bloc din București. În urma incendiului, 17 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministerul Sănătății a transmis o informnare cu privire la starea victimelor, precizând și spitalele unde au fost internate.

„În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuinţe din Sectorul 5, un număr de 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale de specialitate şi au fost transportate la spitalele clinice de urgenţă din Capitală” arată Ministerul Sănătății

Victimele au primit îngrijiri medicale în următoarele spitale:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bagadasar-Arseni – 5 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca- 5 pacienţi

Spitalul Universitar – 3 pacienţi

Spitalul Militar Central- – 2 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu – 2 pacienţi

Doar un bărbat de 60 de ani a fost în stare gravă, fiind intubat la Spitalul „Bagdasar Arseni” din București.

„Ceilalţi 16 pacienţi sunt conştienţi, stabili, expuşi doar la fum” susține Ministerul Sănătății.

Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineața, într-un apartament aflat la etajul al cincilea al unui bloc din București. 152 de persoane au fost evauate sau au ieșit singure din bloc.