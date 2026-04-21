Incendiu la INBI „Matei Balș” din 2021, patru inculpați trimiși în judecată

Pe 29 ianuarie 2021, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București a izbucnit un incendiu. La finalul investigațiilor, procurorii anunță trimiterea în judecată a patru inculpați.

”La data de 29.01.2021, în jurul orei 05:05, în contextul pandemiei de COVID-19, în Pavilionul V al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” -unitate sanitară publică desemnată să acorde asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, a căror îngrijire presupunea administrarea continuă de oxigenoterapie – a izbucnit un incendiu cu consecinţe grave. Dosarul a fost înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, fiind preluat în aceeaşi zi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, transmit procurorii.

Potrivit acestora, cu ocazia cercetării locului faptei, au fost identificaţi patru pacienţi decedaţi.

”Restul pacienţilor internaţi în pavilion au fost evacuaţi şi transferaţi în alte secţii ale institutului sau în unităţi spitaliceşti din Bucureşti. În perioada imediat următoare, alte 22 de persoane care fuseseră internate în Pavilionul V la momentul izbucnirii incendiului au decedat, existând la acel moment suspiciunea că decesele puteau fi puse în legătură cu incendiul”, mai transmit procurorii.

Aceştia arată că ancheta a relevat că, pe fondul lipsei agentului termic din unitatea sanitară în perioada respectivă, aparţinătorii pacienţilor au introdus în pavilioane surse externe de încălzire – aeroterme şi calorifere electrice – cu ştiinţa sau cel puţin cu toleranţa personalului medical.

”Această practică reprezenta o cutumă instalată treptat, iar cercetarea locului faptei a evidenţiat prezenţa a 11 aeroterme şi 8 calorifere electrice în incinta Pavilionului V. Pericolul era cu atât mai ridicat cu cât pacienţii internaţi primeau oxigen prin mască în flux continuu: aerul îmbogăţit cu oxigen îmbibă materialele textile din jur, făcând extrem de uşoară aprinderea lor la contactul cu orice sursă de căldură. Normele sanitare în vigoare interziceau în mod explicit folosirea surselor electrice de încălzire în saloanele cu oxigen activ tocmai din această cauză”, arată oficialii Parchetului.

Potrivit acestora, cercetările efectuate au stabilit că incendiul a fost provocat de contactul unor materiale textile – scame şi/sau lenjerie de pat – cu elementul radiativ al unei aeroterme amplasate pe pardoseală, între paturile 2 şi 3 din salonul 63 de la parterul Pavilionului V.

Procurorii menţionează că urmărirea penală a debutat in rem, sub încadrarea juridică a infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, cu consecinţa decesului a 26 de persoane, precum şi distrugerea, degradarea şi aducerea în stare de neîntrebuinţare a Pavilionului V, a echipamentelor şi sistemelor aferente.

”Ancheta a impus administrarea unui probatoriu variat şi complex, incluzând autopsii medico-legale, expertize genetice pentru identificarea victimelor, expertize criminalistice şi tehnico-ştiinţifice, constatări în specialitatea achiziţii publice şi percheziţii domiciliare. Probele administrate au stabilit că, anterior producerii incendiului, riscurile existente la nivelul unităţii sanitare erau cunoscute şi tolerate, iar imediat după producerea acestuia au fost identificate eforturi de disimulare a neregulilor”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de procurori.

Aceştia anunţă că, din cele 26 de persoane decedate, 9 au decedat în legătură de cauzalitate cu expunerea la incendiu, în timp ce 17 au decedat din cauze patologice, fără legătură cu incendiul.

”Ca urmare a acestor constatări, la data de 23.06.2025, procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice, noua încadrare vizând infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, cu consecinţa decesului a 9 persoane. Totodată, a fost dispusă disjungerea cauzei şi clasarea cu privire la cele 17 decese din cauze patologice, faptele neconstituind infracţiuni”, anunţă procurorii.

”La data de 24.06.2025, în cauza disjunsă – extinsă şi sub aspectul infracţiunii de abuz în serviciu – procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de patru suspecţi. Ulterior, faţă de aceştia a fost pusă în mişcare acţiunea penală, dobândind calitatea de inculpaţi”, precizează procurorii.