Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara. A fost activat Planul Roșu

ISU Hunedoara a activat Planul Roșu de Intervenție din cauza unui incendiu izbucnit la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Hunedoara. Mai mulți pacienți și medici s-au autoevacuat.

„Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunţă ISU Hunedoara.

Cel mai probabil, focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

”Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, a mai transmis sursa citată.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.