Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara. A fost activat Planul Roșu

FacebookEmailWhatsApp

ISU Hunedoara a activat Planul Roșu de Intervenție din cauza unui incendiu izbucnit la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Hunedoara. Mai mulți pacienți și medici s-au autoevacuat.

„Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunţă ISU Hunedoara.

Cel mai probabil, focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

”Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, a mai transmis sursa citată.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro