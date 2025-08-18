Infecțiile pe care le putem lua din bazine și piscine. Copiii, cei mai expuși riscului

Bazinele de înot și piscinele publice pot fi o alternativă în zilele caniculare. Apa acestor oaze urbane care ne ajută să ne răcorim trebuie însă tratată corespunzător de către cei care le administrează. În caz contrar, suntem expuși pericolului de infecții provocate de apa murdară.

Infecțiile care pot fi transmise de apa din piscine și bazinele de înot pot afecta atât pielea, cât și unghiile, urechile sau ochii. Cele mai comune infecții ale pielii sunt dermatita de piscină, ciuperca piciorului sau verucile plantare.

De asemenea, în cazul urechii, cea mai comună infecție este otita externă, „ o inflamație dureroasă localizată la nivelul conductului auditiv extern. Bacteriile prezente în apă, printre care se numără și Pseudomonas sau Stapgthylococcus aureus, găsesc mediul propice de creștere din cauza unor factori favorizanți precum umezeala persistentă în urecje și microleziunile provocate de scărpinat” a explicat dr. Adelina Larisa Copaci, medic rezident boli infecțioase în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București.

Metode de prevenție

Pentru a preveni astfel de infecții, la care se adaugă, printre altele hepatita cu virus A și chiar infecțiile respiratorii, este necesar să ne îmbăiem în spații sigure și igienizate. De asemenea, este necesar să facem duș cu apă și săpun după fiecare ieșire din bazine. Totodată, este necesar să purtăm încălțăminte în zona dușurilor sau a piscinelor, precum și evitarea înotului dacă exită răni deschise.