INSCOP: Părinții și bunicii acceptă vaccinarea antigripală a copiilor

Conform unui studiu realizat de INSCOP, trei sferturi dintre adulți, păriți și bunici, consideră importantă vaccinarea antigripală a copiilor.

Potrivit studiului, 74,5% din participanții la sondaj (71,1% dintre părinți, 78,6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18,3% (21,4% dintre părinți, 14,2% dintre bunici) cred că gripa nu se poate preveni prin vaccinarea antigripală. 7% nu știu, iar 0,3% nu răspund, notează Agerpres.

Mai mult, majoritatea dintre respondenți sunt de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să fie efectuată în unitățile de învățământ. Studiul a fost realizat în perioada 5- 23 decembrie, pe baza unei solicitări a Asociației Școlilor Particulare, cercetarea purtând numele „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigriapă a copiilor”.

 

