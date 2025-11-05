La Covasna a fost inaugurat primul spital construit de la zero

Cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, autoritățile din județul Covasna au inaugurat primul spital construit de la zero. Este vorba despre despre un spital de pneumologie.

Unitatea medicală a fost inaugurată în cadrul pitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe, iar contractul de predare-primire a fost semnat în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.

„Prin noua clădire pentru boli pneumologice a S, asigurăm servicii medicale de calitate pentru diagnosticarea și tratarea pacienților în sistem ambulatoriu, dar și pentru cei care necesită internare” a transmis oficialul.

Până acum evaluarea, diagnosticarea şi tratarea bolnavilor se făceau în două clădiri amplasate în puncte diferite ale municipiului. Clădirea este dotată acum cu aparatură pentru imagistică și laboratoare, este eficientă energetic și va deservi populația nu doar din localitate ci din județ și din regiune.

